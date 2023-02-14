Reuters сообщил о вероятности новых санкций США против российских банков

Он сообщил, что Вашингтон ищет дополнительные банки и финансовые учреждения, чтобы понять механизм взаимодействия РФ с внешним миром. Чиновник заявил, что не исключает введения новых ограничительных мер.

Reuters отмечает, что масштаб очередных санкций еще не определен. В агентстве напомнили, что Европа хочет смягчить действующие ограничения и их воздействие на экономику стран - членов ЕС.

Швейцария ранее заблокировала российские активы на сумму $8,1 млрд. Заморозке подверглись средства как юридических, так и физических лиц, пишет НСН.

