Reuters сообщил о вероятности новых санкций США против российских банков

Соединенные Штаты ищут дополнительные меры воздействия на российские финансовые организации, передает агентство Reuters со ссылкой на главу управления по координации санкций Госдепа США Джеймса О'Брайена.

СМИ: страны ЕС выступили против новых санкций в отношении российских банков

Он сообщил, что Вашингтон ищет дополнительные банки и финансовые учреждения, чтобы понять механизм взаимодействия РФ с внешним миром. Чиновник заявил, что не исключает введения новых ограничительных мер.

Reuters отмечает, что масштаб очередных санкций еще не определен. В агентстве напомнили, что Европа хочет смягчить действующие ограничения и их воздействие на экономику стран - членов ЕС.

Швейцария ранее заблокировала российские активы на сумму $8,1 млрд. Заморозке подверглись средства как юридических, так и физических лиц, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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