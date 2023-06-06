«Проблем больше, чем решений»: Создаст ли БРИКС единую валюту
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Калянов в пресс-центре НСН сказал, что для создания единой валюты БРИКС нужно решить много проблем.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Калянов в пресс-центре НСН отметил, что для создания единой валюты БРИКС нужно решить ряд проблем, с которыми столкнулись страны-участницы.
«Проблем в данной ситуации проблем больше, чем решений. Например, ситуация с профицитом рупий. Она указывает на то, что внутри блока БРИКС до сих пор нет проработанного до достаточного уровня функционирования решения доступа к финансовым рынкам от компаний одних стран-участниц к другим. Это закольцованный история», - разъяснил эксперт.
Накануне директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН выразил мнение, что американская валюта уничтожит БРИКС.
Ранее американский журналист Клейтон Моррис заявил, что Россия и Китай нанесли «разрушительный удар» по Западу, работая над заменой доллара внутри БРИКС, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru