«Проблем больше, чем решений»: Создаст ли БРИКС единую валюту

«Проблем в данной ситуации проблем больше, чем решений. Например, ситуация с профицитом рупий. Она указывает на то, что внутри блока БРИКС до сих пор нет проработанного до достаточного уровня функционирования решения доступа к финансовым рынкам от компаний одних стран-участниц к другим. Это закольцованный история», - разъяснил эксперт.

Накануне директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН выразил мнение, что американская валюта уничтожит БРИКС.

Ранее американский журналист Клейтон Моррис заявил, что Россия и Китай нанесли «разрушительный удар» по Западу, работая над заменой доллара внутри БРИКС, передает «Радиоточка НСН».

