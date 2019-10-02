Путин не исключил продление газового контракта с Украиной

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о практической готовности пролонгировать на один год контракт с Украиной на транзитную транспортировку газа в том случае, если не будет заключён новый договор. По оценке российского лидера, Киев до конца текущего года может не успеть изменить своё законодательство в соответствие с энергетической хартией Евросоюза.