Путин считает оправданным рост налогов в сырьевых отраслях

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает оправданным повышение налогов на сверхдоходы в сырьевых отраслях.

«Я считаю, это оправданный, назревший шаг к повышению эффективности и справедливости отечественной фискальной системы», - сказал Путин на встрече с сенаторами.

Госдума готовится повысить налоги на миллиарды рублей

Госдума во вторник одобрила в первом чтении правительственный законопроект о введении так называемого рентного коэффициента (К-рента) в размере 3,5 к действующим ставкам налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на металлы и удобрения.

Политолог Николай Сапронов высказал мнение, что увеличение налогового бремени происходит на фоне объективных макроэкономических показателей.

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ФОТО: pixabay.com
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