Путин считает оправданным рост налогов в сырьевых отраслях

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает оправданным повышение налогов на сверхдоходы в сырьевых отраслях.

«Я считаю, это оправданный, назревший шаг к повышению эффективности и справедливости отечественной фискальной системы», - сказал Путин на встрече с сенаторами.