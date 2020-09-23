Путин считает оправданным рост налогов в сырьевых отраслях
Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает оправданным повышение налогов на сверхдоходы в сырьевых отраслях.
«Я считаю, это оправданный, назревший шаг к повышению эффективности и справедливости отечественной фискальной системы», - сказал Путин на встрече с сенаторами.
Госдума во вторник одобрила в первом чтении правительственный законопроект о введении так называемого рентного коэффициента (К-рента) в размере 3,5 к действующим ставкам налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на металлы и удобрения.
Политолог Николай Сапронов высказал мнение, что увеличение налогового бремени происходит на фоне объективных макроэкономических показателей.
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