Профсоюзы призвали повысить зарплаты врачам, борющимся с коронавирусом

Кроме того, ФНПР предложила контролировать работодателей, которые пытаются провести массовые сокращения персонала. По мнению Шмакова, такие компании нужно лишить какой-либо поддержки со стороны государства.

Ранее проведенный Центром стратегических разработок (ЦСР) опрос показал, что каждая пятая компания в России рассматривает возможность сокращения зарплат сотрудников из-за ситуации с курсом рубля и коронавирусом.



