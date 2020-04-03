Профсоюзы призвали повысить зарплаты врачам, борющимся с коронавирусом

Установить надбавку всем работникам здравоохранения предложила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР). Она направила такое обращением правительству РФ, сообщил председатель организации Михаил Шмаков. По его мнению, надбавка должна составить 50% к текущей зарплате работника здравоохранения. Действовать она должна на весь период борьбы с распространением коронавируса в стране, передает «Интерфакс».

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Кроме того, ФНПР предложила контролировать работодателей, которые пытаются провести массовые сокращения персонала. По мнению Шмакова, такие компании нужно лишить какой-либо поддержки со стороны государства.

Ранее проведенный Центром стратегических разработок (ЦСР) опрос показал, что каждая пятая компания в России рассматривает возможность сокращения зарплат сотрудников из-за ситуации с курсом рубля и коронавирусом.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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