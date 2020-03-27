Опрос ЦСР: 20% российских компаний урежут зарплаты сотрудникам

Каждая пятая компания в России рассматривает возможность сокращения зарплат сотрудников из-за ситуации с курсом рубля и коронавирусом. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР).

Как отмечается, 29% компаний уже рационализировали фонд оплаты труда, отправив сотрудников на удаленную работу с урезанием зарплаты, также они сократили штат за счет перевода части работников на контракты. 40% компаний также рассматривают эти шаги.