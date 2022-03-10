В России составлен список из 60 компаний-претендентов на национализацию

В кабмин России и Генпрокуратуру направлен перечень иностранных компаний, которые в перспективе могут быть национализированы, сообщают «Известия».

США пообещали «предпринять шаги» при национализации в России

В список попали около 60 компаний, объявивших о прекращении работы в РФ без предоставления гарантий потребителям. Речь идет о Volkswagen, IKEA, IBM, McDonald's, Toyota, H&M и других.

Как сообщил глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов, список является открытым. Отмечается, что как только появляются компании, которые заявляют об уходе без предоставления гарантий российским потребителям, они будут внесены в этот перечень.

Напомним, американские власти примут меры, если Россия займется конфискацией активов западных компаний, которые покинули российский рынок.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Бизнескомпания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры