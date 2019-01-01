Потапенко: Кубышка за счет населения
Экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко специально для НСН подготовил топ интересных событий экономической сферы.
Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов рассказал, что повышение НДС принесло в бюджет 650 миллиардов рублей
Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов рассказал о плюсах от повышения НДС с 18 до 20 процентов. По информации Силуанова, увеличение налога на добавленную стоимость принесло в бюджет 650 миллиардов рублей.
Дмитрий Потапенко: Это повышение привело к росту цен. Бюджет – это прекрасно, но хотелось бы, чтобы параллельно не росли цены. Здесь достаточно странная история, которую пропагандирует министр Антон Силуанов. Он собирает все больше, складывает в какую-то кубышку. Но я хочу позволить себе заметить, что это деньги налогоплательщиков, может быть, не стоит их у них забирать, а попросту им их оставлять? Потому что падение располагаемых доходов населения происходит последние шесть лет, так эта кубышка растет из-за падения доходов населения?
Турецкие отели устроили понижение цен на размещение туристов из России
Турецкие отели устроили понижение цен на размещение туристов из России в связи с оттоком клиентов из Российской Федерации.
Дмитрий Потапенко: В данном случае, я думаю, вопрос не в российских туристах, а в спаде экономики Турции. Здесь надо смотреть на более глобальные перспективы. А наша задача – пользоваться этими спадами и, если есть такая возможность, туда выезжать. Поскольку недавно был обзор, что поездка на российские курорты окажутся дороже, чем прилететь в ту самую Турцию. Имеет смысл насладиться морем и песком и не думать о превратностях турецкой и российской экономики.
Министр экологии Франции Франсуа Де Рюжи подал в отставку на фоне скандала с обедами
Министр экологии Франции Франсуа Де Рюжи подал в отставку на фоне скандала с заказом шикарных обедов. СМИ опубликовали расследование, в котором говорилось, что на посту спикера национальной ассамблеи Рюжи тратил государственные средства на роскошные приемы для друзей в своей резиденции. В ходе обедов гостям предлагались вина стоимостью 550 евро за бутылку.
Дмитрий Потапенко: Вот если бы он знал, что могут себе позволить наши полковники, я думаю, что Франсуа Де Рюжи понял бы, что не сильно шиковал. Десять обедов даже с бутылочкой вина по 550 евро, я думаю, это было бы регулярное питание какого-нибудь полковника МВД в Российской Федерации.
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