Потапенко: Кубышка за счет населения

Дмитрий Потапенко: Это повышение привело к росту цен. Бюджет – это прекрасно, но хотелось бы, чтобы параллельно не росли цены. Здесь достаточно странная история, которую пропагандирует министр Антон Силуанов. Он собирает все больше, складывает в какую-то кубышку. Но я хочу позволить себе заметить, что это деньги налогоплательщиков, может быть, не стоит их у них забирать, а попросту им их оставлять? Потому что падение располагаемых доходов населения происходит последние шесть лет, так эта кубышка растет из-за падения доходов населения?

