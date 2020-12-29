Силуанов рассказал о тратах из Фонда национального благосостояния

Министерство финансов в 2021 году планирует продолжить траты из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом пишет ИА «Финмаркет» со ссылкой на главу министерства Антона Силуанова.

Он отметил, что Федеральный бюджет РФ в 2020 году будет исполнен с дефицитом 3,9% ВВП. При этом 300 млрд для финансирования бюджета планируется получить из ФНБ. Силуанов отметил, что Минфин будет пополнять объем ФНБ в 2022 году, если оправдаются положительные прогнозы цен на нефть.