Силуанов рассказал о тратах из Фонда национального благосостояния

Министерство финансов в 2021 году планирует продолжить траты из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом пишет ИА «Финмаркет» со ссылкой на главу министерства Антона Силуанова.

Он отметил, что Федеральный бюджет РФ в 2020 году будет исполнен с дефицитом 3,9% ВВП. При этом 300 млрд для финансирования бюджета планируется получить из ФНБ. Силуанов отметил, что Минфин будет пополнять объем ФНБ в 2022 году, если оправдаются положительные прогнозы цен на нефть.

Силуанов призвал регионы не затягивать расходование бюджетных средств

Министр добавил, что непотраченные средства бюджета 2020 года перейдут в резервный фонд правительства, объем которого таким образом увеличится почти до 600 млрд рублей. Сейчас бюджет на 2021 год предполагает выделить в резервный фонд правительства 107 млрд рублей.



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ФОТО: РИА Новости//Михаил Климентьев
ТЕГИ:Резервный ФондМинфинАнтон Силуанов
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