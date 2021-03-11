Счетная палата: Фонд национального благосостояния в 2021 году пополняться не будет

В 2021 году Фонд национального благосостояния пополняться не будет из-за возникших в прошлом году недополученных нефтегазовых доходов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Счетную палату.

По оценке аудиторов, дополнительные нефтегазовые доходы могут быть направлены на пополнение ФНБ только в следующем году. До 1 февраля 2024 года доход от управления уже сформированных средств ФНБ будет зачисляться не в Фонд, а в федеральный бюджет.