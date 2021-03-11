Счетная палата: Фонд национального благосостояния в 2021 году пополняться не будет

В 2021 году Фонд национального благосостояния пополняться не будет из-за возникших в прошлом году недополученных нефтегазовых доходов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Счетную палату.

По оценке аудиторов, дополнительные нефтегазовые доходы могут быть направлены на пополнение ФНБ только в следующем году. До 1 февраля 2024 года доход от управления уже сформированных средств ФНБ будет зачисляться не в Фонд, а в федеральный бюджет.

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Ранее сообщалось, что министерство финансов в 2021 году планирует продолжить траты из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Федеральный бюджет РФ в 2020 году исполнен с дефицитом 3,9% ВВП. При этом 300 млрд для финансирования бюджета планируется получить из ФНБ.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Счетная Палата
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