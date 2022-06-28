«Политический треп!» Экс-министр труда назвал «фантазией» обещания Дерипаски
Сергей Калашников сказал в эфире НСН, что считает «нулевыми» шансы на реальное исправление экономической ситуации в России.
Экс-министр труда и социального развития РФ Сергей Калашников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал словоблудием высказывания миллиардера Олега Дерипаски о том, что Россия сможет восстановить экономику за 8-9 лет.
Дерипаска утверждает, что за эти сроки восстановить экономику можно без особых реформ, а с ними - уже через четыре года, отмечает РИА Новости.
«Эти прогнозы ни на чем не основаны. Они никакие, это фантазия. Когда эксперт или руководитель любого уровня заявляет: "Я верю", мне тоже хочется ему верить при условии, если он скажет, за счет чего. А просто словоблудие, когда что-то объявляется не обосновываясь, нельзя рассматривать даже как информацию. Это политический пустой треп. Можно многое сделать, но для этого нужно четко представлять, как мы будем это делать», - сказал Калашников.
При этом он назвал «нулевыми» шансы реально исправить экономическую ситуацию.
«За последние тридцать лет мы имели эту возможность каждый год, однако мы ей ни разу не воспользовались, об этом говорят результаты, которых достигла наша экономика. Сейчас нет никаких предпосылок к тому, чтобы мы не как всегда себя вели, а приняли радикальные экономические меры. Поэтому с точки зрения реальных изменений у меня нулевая оценка», - подчеркнул экс-министр.
Калашников также предложил экономические меры, которые, по его мнению, будут эффективными.
«Тут все на поверхности. Во-первых, нужно создать действительно рыночную экономику, а на сегодняшний день – это восточный базар с монопольными торгашами во главе. Во-вторых, надо создать условия для свободного предпринимательства, а не гнобить малый бизнес и "помогать" ему так, что каждый год закрывается около полумиллиона бизнесов. Как только у тебя бизнес поднимется, приходит кто-то и хочет отобрать, значит надо менять и судебную систему, которая на сегодняшний день не защищает ни граждан, ни бизнес. А самое главное, что все это выливается в новую экономическую модель, о которой, кстати, говорил тот же Герман Греф», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Выступая на встрече в Высшей школе бизнеса МГУ, Дерипаска заявил, что российская экономика оказалась гораздо более рыночной, чем он представлял.
В середине апреля президент РФ Владимир Путин говорил, что стратегия экономического блицкрига Запада в отношении России провалилась.
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