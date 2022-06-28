«Политический треп!» Экс-министр труда назвал «фантазией» обещания Дерипаски

Экс-министр труда и социального развития РФ Сергей Калашников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал словоблудием высказывания миллиардера Олега Дерипаски о том, что Россия сможет восстановить экономику за 8-9 лет.

Дерипаска утверждает, что за эти сроки восстановить экономику можно без особых реформ, а с ними - уже через четыре года, отмечает РИА Новости.