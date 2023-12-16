«Политические долги» погашать не выгодно: Экономист раскрыл пользу уплаты процентов

По итогам прошлого года самый большой долг России зафиксирован перед Индией - $777 млн. Также Дели выдал Москве кредит на $190 млн по итогам 2020 года.



Общий внешний долг России составил $376,1 млрд, снизившись на 20%. Предыдущий раз высокие темпы погашения долговых обязательств России отметили в 2000 году - на уровне 18,5%.

При этом совокупная задолженность резидентов иностранных государств перед Россией в 2022 году выросла на 2,3 млрд долларов или на 8,7%, на конец прошедшего года она достигла 28,9 млрд долларов. Такие данные обнародовал Всемирный банк. По сумме долга лидируют Белоруссия ($8,24 млрд), Бангладеш ($5,86 млрд), Индия ($3,75 млрд) и Египет ($1,82 млрд), а также Вьетнам ($1,39 млрд).