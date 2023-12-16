«Политические долги» погашать не выгодно: Экономист раскрыл пользу уплаты процентов
Долговые обязательства стран перед другими государствами имеют, в первую очередь, политическое значение. Сейчас кредиторам выгоднее получать проценты по госдолгу или обращаться к руководству стран за иной помощью.
Россия увеличила внешний долг в 2022 году только перед Индией, передает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка.
По итогам прошлого года самый большой долг России зафиксирован перед Индией - $777 млн. Также Дели выдал Москве кредит на $190 млн по итогам 2020 года.
Общий внешний долг России составил $376,1 млрд, снизившись на 20%. Предыдущий раз высокие темпы погашения долговых обязательств России отметили в 2000 году - на уровне 18,5%.
При этом совокупная задолженность резидентов иностранных государств перед Россией в 2022 году выросла на 2,3 млрд долларов или на 8,7%, на конец прошедшего года она достигла 28,9 млрд долларов. Такие данные обнародовал Всемирный банк. По сумме долга лидируют Белоруссия ($8,24 млрд), Бангладеш ($5,86 млрд), Индия ($3,75 млрд) и Египет ($1,82 млрд), а также Вьетнам ($1,39 млрд).
Россия не требует от Белоруссии, Индии и Египта погашения долгов, которые увеличились за год почти на 9%, так как может рассчитывать на помощь этих стран, например, в обходе санкций при торговле, заявил экономист Василий Колташов в беседе с НСН.
«Все эти долги – политические, они не рассматриваются как то, что срочно нужно вернуть. Эти долги – инструмент некого воздействия, так как мы помогаем этим странам, а они в чем-то могут помочь нам, включая, например, торговлю. Доллар обесценивается, эти долги в пересчете на золото очень упали. Погашать их не очень выгодно, выгодно уплачивать проценты. Все довольны, получается. С другой стороны, Россия не так охотно выдает новые долги странам, речь идет о советских долгах. России сейчас выгоднее всего получать платежи в рублях, в юанях, проводя все переводы через банки в дружественных странах. Это не является проблемой, потому что всегда можно использовать в качестве посредников китайские банки», - заключил собеседник НСН.
Следует учесть, что объём внешнего долга России за третий квартал 2023 года сократился до 32 млрд долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка РФ.
Отмечается, что это минимальное значение с конца 2015 года.
В частности, по итогам второго квартала внешний долг был равен 36,9 млрд долларов органов, таким образом он снизился на 13%.
При этом доля внешнего долга в общей внешней задолженности опустилась ниже 10% впервые за пять лет - до 9,72%.
Ранее Минфин РФ объявил о намерении до конца текущего года осуществить государственные заимствования внутри России в объёме до 68,3 млрд рублей, превысив верхний лимит внутреннего госдолга, который определён законом о бюджете на 2023 год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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