Госдолг России вырос на 11,6% за девять месяцев 2023 года

Госдолг России вырос на 11,6% за девять месяцев 2023 года, составив 25,5 трлн рублей или 17% прогнозируемого ВВП, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Счетной палаты.

При этом объем внешнего долга в долларах США снизился на $5,1 млрд, или на 8,9%, это связано не только с курсом валюты, но и с тем, что Россия снизила госдолг по ценным бумагам РФ, номинированным в иностранной валюте.

Госдолг США менее чем за месяц вырос на $500 млрд

Банк России не имеет казначейских обязательств США, сообщили ТАСС в пресс-службе Центробанка. В ЦБ также отметили, что информацию по объему вложений различных стран в эти бумаги может прокомментировать только американское Казначейство. До этого американский Минфин опубликовал данные, согласно которым объем российских вложений в гособлигации США якобы увеличился в сентябре до $73 млн.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Госдумы заявила, что граждане теряют 600 миллиардов рублей из-за роста инфляции на один процент, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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