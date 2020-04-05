Песков прогнозирует мировой экономический кризис

Также пресс-секретарь президента РФ отметил необходимость всем государствам подготовиться к нему и «принять антикризисные меры».

Ранее экономист Сергей Хестанов в эфире НСН рассказал, кто первый уйдет с российского рынка. Он отметил, что хоть дефолт РФ не грозит, но продление нерабочих сроков несет разорение большому количеству предприятий малого и среднего бизнеса.

«Дефолт нам точно не грозит, но это не значит, что все хорошо. Дело в том, что предприятия мелкой торговли, сферы услуг банально не выживут. Соответственно под угрозой находится довольно большое число работников этих предприятий. Как правило, это не самые высокооплачиваемые сотрудники и больших накоплений у этих людей, конечно, нет. Если нерабочий период ограничится апрелем, то и в этом случае будет спад, но, если этот период еще сколько-то затянется, то нас ждут массовые банкротства предприятий сферы услуг и сильный всплеск безработицы, а также социальной напряженности», - считает экономист.

