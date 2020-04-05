Песков прогнозирует мировой экономический кризис
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что кризис в экономике, связанный с пандемией нового коронавируса, «еще заявит о себе». Свое заявление официальный представитель Кремля сделал эфире телеканала «Россия 1».
«Мы отдаем себе отчет, что тот мировой экономический кризис, который спровоцировал, в том числе, и коронавирус, еще о себе заявит, и нужно готовиться к этому кризису», — цитирует Пескова Газета. ru.
Также пресс-секретарь президента РФ отметил необходимость всем государствам подготовиться к нему и «принять антикризисные меры».
Ранее экономист Сергей Хестанов в эфире НСН рассказал, кто первый уйдет с российского рынка. Он отметил, что хоть дефолт РФ не грозит, но продление нерабочих сроков несет разорение большому количеству предприятий малого и среднего бизнеса.
«Дефолт нам точно не грозит, но это не значит, что все хорошо. Дело в том, что предприятия мелкой торговли, сферы услуг банально не выживут. Соответственно под угрозой находится довольно большое число работников этих предприятий. Как правило, это не самые высокооплачиваемые сотрудники и больших накоплений у этих людей, конечно, нет. Если нерабочий период ограничится апрелем, то и в этом случае будет спад, но, если этот период еще сколько-то затянется, то нас ждут массовые банкротства предприятий сферы услуг и сильный всплеск безработицы, а также социальной напряженности», - считает экономист.
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