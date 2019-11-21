Дума обрекла россиян на гаджеты с отечественным ПО
Эксперты рассказали НСН, как запрет электронных устройств без российского ПО будет воспринят рынком.
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о запрете продажи электронных устройств без российского программного обеспечения. Запрет на продажу смартфонов, компьютеров и телевизоров без российского ПО вступит в силу с 1 июля 2020 года. Авторы инициативы отмечают, что мера будет способствовать развитию отечественных ИТ-технологий.
Ранее аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин в эфире НСН заявил, что нововведение приведет к уходу с российского рынка продукции компании Apple. По его мнению, американская фирма не согласится с этими требованиями, так как существует риск, что вслед за Россией по аналогичному пути пойдут и другие страны.
«Пока что единственный выход, который у них есть – отказаться от официальных продаж в России. Уйти с российского рынка де-факто. Негативный сценарий для всех нас, но свято место пусто не бывает, их место займут другие», - пояснил Муртазин.
Ретейлеры и производители отмечали, что пока не ясно, кто именно должен будет устанавливать на технику российское ПО – производитель или продавец, а также кто будет нести ответсвенность за невыполнение требования. Сейчас на смартфонах, как правило, предустановлен софт от разработчика операционной системы: например, карты Google на Android, Apple TV и iMovie на iOS.
Аналитик отметил, что технически, на данный момент, в гаджетах Apple нет возможности устанавливать российское ПО, в отличие от продукции на «Андроиде».
Кроме того, он считает, что правительство России не рассматривает вариант слежки за гражданами с помощью нового требования.
«Никто не будет ставить никакой шпионский софт. Речь идет о защите рынка. Если есть альтернативы западным аналогам, предустановки дают конвертацию в пользователей. Это забота о предустановках "Яндекса". Надо сказать нидерландской компании "Яндекс" "спасибо", что этот законопроект появился на свет», - уточнил Муртазин.
При этом, после принятия законопроекта в первом чтении, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с НСН поддержал обязательную установку российского ПО, при условии, если законопроект не претерпит существенных изменений к заключительному чтению.
«В таких инициативах ничего плохого нет, это как обязательная инструкция на русском языке для бытовой техники. Но какой это вид примет к третьему чтению, трудно сказать. Обычно у нас после первого чтения достаточно радикально все меняется в законопроектах. Вносятся значительные изменения, особенно касающиеся интернета», - отметил собеседник НСН.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что приложения отечественного производства являются наиболее удобными для граждан РФ, а потому законопроект избавит их от необходимости скачивать дополнительные программы. Также закон обеспечит защиту интересов российского бизнеса, что позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны иностранных компаний. Перечни электронных устройств, которые подпадают под требование закона, определит правительство.
Авторами законопроекта - депутат Сергей Жигарев (ЛДПР), Владимир Гутенев ("Единая Россия"), Олег Николаев ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ) – также внесен на рассмотрение документ об административной ответственности за продажу гаджетов без отечественного ПО. Предлагается штрафовать юридических лиц на сумму 50 - 200 тыс. рублей, а должностных лиц - от 30 до 50 тыс. рублей.
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