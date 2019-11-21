Дума обрекла россиян на гаджеты с отечественным ПО

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о запрете продажи электронных устройств без российского программного обеспечения. Запрет на продажу смартфонов, компьютеров и телевизоров без российского ПО вступит в силу с 1 июля 2020 года. Авторы инициативы отмечают, что мера будет способствовать развитию отечественных ИТ-технологий.

Ранее аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин в эфире НСН заявил, что нововведение приведет к уходу с российского рынка продукции компании Apple. По его мнению, американская фирма не согласится с этими требованиями, так как существует риск, что вслед за Россией по аналогичному пути пойдут и другие страны.

«Пока что единственный выход, который у них есть – отказаться от официальных продаж в России. Уйти с российского рынка де-факто. Негативный сценарий для всех нас, но свято место пусто не бывает, их место займут другие», - пояснил Муртазин.

Ретейлеры и производители отмечали, что пока не ясно, кто именно должен будет устанавливать на технику российское ПО – производитель или продавец, а также кто будет нести ответсвенность за невыполнение требования. Сейчас на смартфонах, как правило, предустановлен софт от разработчика операционной системы: например, карты Google на Android, Apple TV и iMovie на iOS.

Аналитик отметил, что технически, на данный момент, в гаджетах Apple нет возможности устанавливать российское ПО, в отличие от продукции на «Андроиде».

Кроме того, он считает, что правительство России не рассматривает вариант слежки за гражданами с помощью нового требования.

«Никто не будет ставить никакой шпионский софт. Речь идет о защите рынка. Если есть альтернативы западным аналогам, предустановки дают конвертацию в пользователей. Это забота о предустановках "Яндекса". Надо сказать нидерландской компании "Яндекс" "спасибо", что этот законопроект появился на свет», - уточнил Муртазин.

При этом, после принятия законопроекта в первом чтении, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с НСН поддержал обязательную установку российского ПО, при условии, если законопроект не претерпит существенных изменений к заключительному чтению.

«В таких инициативах ничего плохого нет, это как обязательная инструкция на русском языке для бытовой техники. Но какой это вид примет к третьему чтению, трудно сказать. Обычно у нас после первого чтения достаточно радикально все меняется в законопроектах. Вносятся значительные изменения, особенно касающиеся интернета», - отметил собеседник НСН.