От ОМС до приватизации: Аудиторы Кудрина признают Россию неэффективной
ОМС, госзакупки, Северный Кавказ, приватизация: НСН вспоминает всё, что не нравится Счетной палате под руководством экс-министра финансов.
Счетная палата выявила неэффективность системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в России, указав, что федеральные бюджетные средства неравномерно и бессистемно распределяются по регионам, а правила их выделения, видимо, до сих пор никому не известны.
«Правила распределения объемов медицинской помощи между медицинскими организациями недостаточно транспарентны и конкретны… Это приводит к рискам неэффективного распределения объемов медицинской помощи между медицинскими организациями в сфере ОМС», - отметили в ведомстве.
Основными недостатками ОМС, по мнению представителей ведомства, являются отсутствие мотивации у участников системы и невключение в нее частных медицинских организаций, что порождает недостаток конкуренции.
При этом основатель ОМС в России, профессор, заслуженный экономист РФ Владимир Гришин считает правильным административное распределение средств для медстрахования. По его мнению, главная проблема – отсутствие денег в системе.
«Счетная палата выявила то, что мне лично известно 30 лет. Материалы Счетной палаты должны содержать самое главное – изначально средств в системе медицинского страхования недостаточно. В основе этой системы две случайных цифры: это размер взносов на работающих граждан и размер платежей на неработающих граждан. Эти случайные цифры установлены еще в начале 1990-х годов, поэтому в системе не хватает 50% средств. Я об этом точно знаю, потому что мне правительство говорило: «Создай систему, деньги будут». Системе не хватает денег, идет замещение платных услуг, нет лекарственного страхования, которое стоит 500 миллиардов рублей. Поэтому все средства, которые направляются в систему, распределяются административным путем. И это правильно», - заявил он в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Гришин считает, что данную проблему можно решить путем поиска средств, которые, по его словам, в государстве есть. Так, он отметил, что часть средств от НДС или акцизов от продажи алкоголя и табака можно направить на медстрахование или изменить налоговую систему, введя налог с оборота.
«Нужно понять, что добровольное медицинское страхование должно не замещать обязательное, а дополнять государственные гарантии. Платные услуги нужно вывести из системы государственных и муниципальных учреждений. Надо начинать с платежей на неработающих граждан, размер которых должен быть увеличен в четыре раза, понять, что такое оптимизация, как устроена система здравоохранения», - заявил создатель ОМС России.
К слову, Счетная пала очень часто выявляет «неэффективности» в работе различных институтов и госструктур России. Так, в 2020 году ее представители определили четыре тысячи нарушений при формировании бюджета страны, которые были направлены на реализацию госзакупок. Об этом говорилось в годовом отчете Счетной палаты.
Весной 2021 года на официальном сайте СП сообщалось, что денежные средства, выделяемые для Северного Кавказа за последние десять лет, расходуются крайне неэффективно. Там подчеркнули, что направленные на институты развития за данный период 73 миллиарда рублей не помогли повысить производительность регионов, а деятельность их организаций, наоборот, привела к сокращению темпов роста ВРП на Северном Кавказе. В среднем за год реальный валовый региональный продукт сократился на 2,6%. Выделенные средства были потрачены на высокие зарплаты и премии, стройку и... благотворительность.
В апреле текущего года аудиторы Кудрина заявили о неэффективной работе корпорации МСП, которая, по мнению представителей госучреждения, оказала недостаточно влияния на развитие малого и среднего бизнеса, хоть и выполнила плановые показатели. В Счетной палате отметили, что за период 2015–2020 годов корпорация выдала кредитов на сумму 0,7 триллионов рублей, но доля получателей составила всего 1%.
В мае в Счетной палате заявили о неэффективном управлении фондом недр, отметив, что в период с 2018 по 2020 год уровень воспроизводства дефицитных и стратегических ресурсов на российской территории сократился в два раза. Тогда же в ведомстве сообщили о неэффективном проведении приватизации в России, отметив, что план был выполнен только на 25%. По словам представителей Счетной палаты, это исторически низкий показатель. Среди причин неэффективности выделялся «формальный подход» к исполнению плана приватизации.
А в сентябре 2021 года в ведомстве опубликовали отчет, в котором говорилось о выявлении нарушений в распределении госбюджета за 2020 год на сумму 338,6 миллиардов рублей. Основная часть нарушений - это неправильное отражение в учете фактов хозяйственной жизни.
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