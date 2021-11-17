От ОМС до приватизации: Аудиторы Кудрина признают Россию неэффективной

Счетная палата выявила неэффективность системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в России, указав, что федеральные бюджетные средства неравномерно и бессистемно распределяются по регионам, а правила их выделения, видимо, до сих пор никому не известны.

«Правила распределения объемов медицинской помощи между медицинскими организациями недостаточно транспарентны и конкретны… Это приводит к рискам неэффективного распределения объемов медицинской помощи между медицинскими организациями в сфере ОМС», - отметили в ведомстве.

Основными недостатками ОМС, по мнению представителей ведомства, являются отсутствие мотивации у участников системы и невключение в нее частных медицинских организаций, что порождает недостаток конкуренции.

При этом основатель ОМС в России, профессор, заслуженный экономист РФ Владимир Гришин считает правильным административное распределение средств для медстрахования. По его мнению, главная проблема – отсутствие денег в системе.

«Счетная палата выявила то, что мне лично известно 30 лет. Материалы Счетной палаты должны содержать самое главное – изначально средств в системе медицинского страхования недостаточно. В основе этой системы две случайных цифры: это размер взносов на работающих граждан и размер платежей на неработающих граждан. Эти случайные цифры установлены еще в начале 1990-х годов, поэтому в системе не хватает 50% средств. Я об этом точно знаю, потому что мне правительство говорило: «Создай систему, деньги будут». Системе не хватает денег, идет замещение платных услуг, нет лекарственного страхования, которое стоит 500 миллиардов рублей. Поэтому все средства, которые направляются в систему, распределяются административным путем. И это правильно», - заявил он в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».