Новый глава ФНС раскрыл главные задачи работы

Егоров подчеркнул, что его подход заключается в том, чтобы сделать уплату налогов неизбежной, но при этом максимально комфортной, передает RT.

Новый глава ФНС заявил о создании и внедрении удобной модели, чтобы не ударить по рынку, но в то же время чтобы компании начали отказываться от незаконных схем, отмечает Ura.ru.

На прошлой неделе экс-глава ФНС Михаил Мишустин, ставший премьер-министром РФ, назначил своего зама Даниил Егоров руководителем налогового ведомства.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в эфире НСН заявил, что смена министерского корпуса вызвана запросом на поднятие духа россиян.

