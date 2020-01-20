Новый глава ФНС раскрыл главные задачи работы
Новый глава Федеральной налоговой службы России (ФНС) Даниил Егоров рассказал, что главная задача ведомства – сделать налогоплательщика законопослушным, а также «обелить рынок», а вовсе не собрать больший объём налогов. Об этом он сообщил в интервью «Ведомостям».
Егоров подчеркнул, что его подход заключается в том, чтобы сделать уплату налогов неизбежной, но при этом максимально комфортной, передает RT.
Новый глава ФНС заявил о создании и внедрении удобной модели, чтобы не ударить по рынку, но в то же время чтобы компании начали отказываться от незаконных схем, отмечает Ura.ru.
На прошлой неделе экс-глава ФНС Михаил Мишустин, ставший премьер-министром РФ, назначил своего зама Даниил Егоров руководителем налогового ведомства.
Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в эфире НСН заявил, что смена министерского корпуса вызвана запросом на поднятие духа россиян.
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