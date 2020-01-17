Мишустин назначил главу ФНС вместо себя

Распоряжение премьер-министра появилось на сайте кабинета министров. Егоров занимал должность заместителя фискального ведомства.

Даниил Егоров родился в 1975 году в Москве, окончил Российский университет дружбы народов по специальности юриспруденция. Как отмечает ОТР, заместителем Мишустина в ФНС он стал в мае 2011 года.