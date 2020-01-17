Мишустин назначил главу ФНС вместо себя

17 января 202017:34

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил нового руководителя Федеральной налоговой службы, которую сам возглавлял до этого. Новым главой ФНС стал Даниил Егоров.

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Распоряжение премьер-министра появилось на сайте кабинета министров. Егоров занимал должность заместителя фискального ведомства.

Даниил Егоров родился в 1975 году в Москве, окончил Российский университет дружбы народов по специальности юриспруденция. Как отмечает ОТР, заместителем Мишустина в ФНС он стал в мае 2011 года.

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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