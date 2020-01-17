Авербух о Мишустине: Это своевременное решение

Илья Авербух: «Я не курю, поэтому меня не очень заботит эта новость, но все-таки хорошо, что такие комнаты открываются и в аэропорту. Закрыть и запретить легче всего, а вот сложнее включить голову, хорошо, что мы это сделали. Есть люди, которые выбирают для себя курение, и они не должны так мучиться. С другой стороны, люди, которые не хотели бы вдыхать запах дыма, также не должна страдать», – говорит он НСН.

