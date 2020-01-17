Авербух о Мишустине: Это своевременное решение
Заслуженный мастер спорта РФ Илья Авербух специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Мишустин стал новым премьер-министром
Президент Владимир Путин назначил Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Глава государства подписал соответствующий указ 16 января 2020 года. Указ вступает в силу со дня его подписания.
Илья Авербух: «Путин не теряет хватку и всегда умеет нанести удар остро и точно, особенно когда его практически уже никто не ждет. Мне кажется, что это очень своевременное решение, которое взбудоражило всех в хорошем смысле. Нам нужно двигаться вперед. И такой профессионал, как Михаил Мишустин сможет дальше подтолкнуть Россию к развитию», – рассказывает Илья Авербух в эксклюзивном интервью НСН.
Путин предложил выдавать маткапитал за первенца
Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал после рождения первого ребенка. Об этом российских лидер заявил во время обращения к Федеральному собранию.
Илья Авербух: «Думаю, мало кто не аплодировал в этот момент. Это очень хорошая новость. Хочется, чтобы молодые семья получали такое подспорье, чтобы наша страна становилась все краше и богаче. Полагаю, что это все направлено в соответствующую сторону. Я всесторонне поддерживаю эту инициативу», – комментирует он специально для НСН.
В Шереметьеве вновь можно курить
В Шереметьеве заработали первые курилки. Однако пока они есть только в некоторых бизнес-залах аэропорта.
Илья Авербух: «Я не курю, поэтому меня не очень заботит эта новость, но все-таки хорошо, что такие комнаты открываются и в аэропорту. Закрыть и запретить легче всего, а вот сложнее включить голову, хорошо, что мы это сделали. Есть люди, которые выбирают для себя курение, и они не должны так мучиться. С другой стороны, люди, которые не хотели бы вдыхать запах дыма, также не должна страдать», – говорит он НСН.
Российские фильмы не смогут претендовать на «Оскар»
Работы российских режиссеров не попали в окончательный список претендентов на премию "Оскар-2020". Ранее в шорт-листе в номинации "Лучший международный фильм" значилась картина "Дылда" режиссера Кантемира Балагова, а в списке мультфильмов – "Он не может жить без космоса" Константина Бронзита.
Илья Авербух: «Очень жаль, фильм «Дылда» очень хороший. Но не стоит забывать, что «Оскар» – это премия, которая включает в себя, в том числе, политические мотивы. Так или иначе, это происходит, существует политкорректность. Думаю, в этом есть толика того, что наших фильмов на «Оскар» пока нет», – предполагает он в эфире НСН.
2019 год стал одним из самых жарких в истории
Минувший год стал одним из самых жарких за последние 140 лет. По данным NASA, теплее него был только 2016.
Илья Авербух: «Действительно, очень тепло. Конечно, кажется, что так тепло не было никогда. Видите, в 2016-ом, оказывается, было еще теплее, это было совсем недавно, а нам уже кажется, что сейчас самый теплый год. Так что давайте не будем сгущать краски. Я уверен, что следующая зима будет самой холодной. О конце света говорить еще рано», – подытоживает Илья Авербух в беседе с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.