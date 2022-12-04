СМИ: В ОПЕК+ рекомендовали сохранить квоты на добычу нефти

Сообщается, что после заседания комитета планируется полноформатная встреча министров ОПЕК+. Ожидается, что ее участники могут подтвердить это решение.

Ранее эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, утверждали, что производители нефти, состоящие в ОПЕК+, обсуждают вопрос об увеличении добычи объемом до 500 тысяч баррелей в сутки. Позже информация была опровергнута и падение цен приостановилось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

