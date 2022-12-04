СМИ: В ОПЕК+ рекомендовали сохранить квоты на добычу нефти

Сохранить квоты на добычу нефти, действующие с ноября текущего года рекомендует министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, передает «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

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Сообщается, что после заседания комитета планируется полноформатная встреча министров ОПЕК+. Ожидается, что ее участники могут подтвердить это решение.

Ранее эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, утверждали, что производители нефти, состоящие в ОПЕК+, обсуждают вопрос об увеличении добычи объемом до 500 тысяч баррелей в сутки. Позже информация была опровергнута и падение цен приостановилось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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