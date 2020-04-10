Нефть «лихорадит»: Сделку России и Саудовской Аравии затормозила Мексика

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго Азербайджана, мексиканцам предложили сократить нефтедобычу на 400 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, однако глава Минэнерго Мексики Росио Нале согласна только на сокращение в 100 тысяч баррелей ежесуточно от уровня марта. Расхождение составляет всего 64 тысячи баррелей, и мексиканцы проявили принципиальность, покинув переговоры.

Как сообщают СМИ, участники ОПЕК+ всё же рассчитывают договориться с Мексикой, задействовав формат G20: переговоры продолжатся в пятницу, 10 апреля. Проект финальной сделки уже есть. По итогам дискуссии была подписана декларация о сотрудничестве, устанавливающая квоты на сокращение нефтедобычи. Процесс будет трёхэтапным: в мае-июне суммарное снижение объёмов составит 10 миллионов баррелей в сутки, в июле декабре 2020 года — восемь миллионов баррелей в сутки, затем до апреля 2022 года — 6 миллионов ежесуточно от уровня октября 2018 года.

Россия и Саудовская Аравия сократят нефтедобычу больше других — на 2,5 миллиона баррелей каждая, пишет РБК. Ирак, у примеру, замедлит нефтедобычу на 1,06 миллиона баррелей, ОАЭ — на 0,72 миллиона баррелей.

В ОПЕК + при этом надеются, что сократят добычу и другие страны, не входящие в картель — Норвегия, Бразилия, Канада и США. Американский лидер Дональд Трамп перед переговорами не дал однозначного ответа, но отметил, что компании в США и так сократили добычу из-за уменьшения спроса. С такой позиций не согласились в Москве.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН ранее предположил, что сделка состоится только в том случае, если договариваться будут все, включая США, Мексику и Канаду.

«В ситуации, если страны договорятся, появится новая сделка, которой ещё не было в истории. А если не договорятся, то отдельно никто на себя не возьмёт бремя по снижению нефтедобычи», - сказал он.

Между тем Трамп созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным и королём Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом в ходе почти десятичасовых переговоров ОПЕК+. По словам президента США, это был «хороший разговор». В кремле по итогам беседы объявили, что стороны подтвердили «настрой на координацию действий по стабилизации ситуации в глобальной торговле нефтью».

Сделка не имеет без участия в ней США, говорил ранее НСН независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов. Он напомнил, что Соединённые Штаты — крупнейший нефтедобытчик, и без сокращения с его стороны желаемый эффект по ценам не будет достигнут.

