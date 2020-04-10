Новости за ночь: ОПЕК+ не пришла к соглашению по нефтедобыче из-за Мексики

Переговоры стран ОПЕК+ по условиям сокращения объемов нефтедобычи продолжатся в пятницу, 10 апреля. Достичь сделки не удалось из-за позиции Мексики, сообщают источники агентств Bloomberg и РИА Новости. Участники картеля настаивали, чтобы Мексика сократила добычу на 400 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, однако министр энергетики этой страны Росио Нале Гарсия согласна только на 100 тысяч баррелей от уровня марта — она покинула видеоконференцию. Расхождение составляет всего 64 тысячи баррелей в сутки.