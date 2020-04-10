Новости за ночь: ОПЕК+ не пришла к соглашению по нефтедобыче из-за Мексики
Переговоры стран ОПЕК+ по условиям сокращения объемов нефтедобычи продолжатся в пятницу, 10 апреля. Достичь сделки не удалось из-за позиции Мексики, сообщают источники агентств Bloomberg и РИА Новости. Участники картеля настаивали, чтобы Мексика сократила добычу на 400 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, однако министр энергетики этой страны Росио Нале Гарсия согласна только на 100 тысяч баррелей от уровня марта — она покинула видеоконференцию. Расхождение составляет всего 64 тысячи баррелей в сутки.
Пока принята декларация о сотрудничестве, предполагающая трёхэтапное сокращение нефтедобычи от уровня октября 2018 года. Объёмы добычи в мае-июне могут сократить на 23% - суммарно на 10 миллионов баррелей в сутки, в июле-декабре на 8 миллионов баррелей, затем до апреля 2022 года — на 6 миллионов баррелей, уточнили в министерстве энергетики Азербайджана.
Переговоры в четверг длились почти 10 часов.
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