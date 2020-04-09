Затянули! Аналитик о согласии РФ сократить нефтедобычу

В Минэнерго заявили о готовности сократить объёмы добычи нефти на 14% или на 1,6 млн баррелей в сутки в рамках сделки государств ОПЕК+, но только при условии пропорционального снижения остальных государств своей доли по нефтедобыче.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН рассказал, как предстоящая сделка скажется на ценах на нефть и что произойдёт, если кто-то из участников откажется от сокращения нефтедобычи.

«С этим решением мы очень затянули, в идеале было бы прежнюю сделку не разрушать, а хотя бы оставить её на том уровне, на котором она была. Но сейчас довольствуемся тем, что имеем. И в ситуации, если страны договорятся, то появится новая сделка, которой ещё не было в истории. А если не договорятся, то отдельно никто на себя не возьмёт бремя по снижению нефтедобычи. Тут либо все договариваются, включая США, Канаду, Норвегию, Мексику, либо сделка не состоится. Стоит отметить, что только от разговоров о том, что такая сделка готовится, цена на нефть подскочила с 25 долларов за баррель до 32-34. И если сделка состоится, то мы как минимум закрепимся на уровне 30-40 долларов за баррель, с возможностью уйти выше 40. России нужна как раз такая стоимость, потому что наш бюджет рассчитан так, как если бы нефть стоила 42 доллара за баррель. А дальше мы будем ждать новости о выходе из рецессии и карантина, потому что эта следующая порция новостей будет определять дальнейшее движение котировок», - сообщил Пикин.

Кроме того стало известно, что Вашингтон не собирается участвовать в скоординированном сокращении объёмов нефтедобычи с ОПЕК+. По мнению президента США Дональда Трампа, достаточно естественного сокращения нефтедобычи в США на фоне падения спроса, пишет ТАСС.

