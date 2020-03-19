Названы регионы с самыми высокими зарплатами в стране

В конце списка Росстата оказались Карачаево-Черкесия, Дагестан, Ивановская область, а также Ингушетия и Чечня. Во всех этих регионах средняя зарплата в месяц составляла в прошлом году около 27 тыс. рублей, сообщает РЕН ТВ.

Средняя зарплата в России в 2019 году составила 47,5 тыс. рублей, что на 3,7 тыс. рублей больше, чем годом ранее, отмечает Ura.ru.

Высокая зарплата, стабильность и хороший коллектив – всё это, по мнению россиян, является главными критериями работы мечты. Об этом говорят данные опроса, проведенного «Работа.ру». В конце января НСН писала, что россияне хотят зарабатывать 92 тысяч рублей в месяц.

Доктор экономических наук, профессор, первый проректор НИУ ВШЭ Лев Якобсон в эфире НСН заявил о справедливых притязаниях россиян на более высокую зарплату, но вместе с тем отмечал невозможность это осуществить.

«Разумеется, люди имеют право ожидать более высокой зарплаты и более высокого уровня жизни. Мы ведь ориентируемся на стандарты жизни, которые имеют место в странах ведущих – США, Западной Европе. И это верно. Вместе с тем, эти ожидания в ближайшее время, к сожалению, не могут быть реализованы», - сказал специалист.







