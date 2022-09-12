Экс-глава Центробанка Дубинин предложил не менять ключевую ставку

Банк России 16 сентября примет решение по ключевой ставке. Эксперты ожидают её снижения. Последний раз регулятор снижал её в июле - с 9,5% до 8%.

«Считаю, что Банк России пойдёт на небольшое, но дополнительное снижение ставки, может быть, на 25 базисных пунктов (0,25%). Однако я бы сказал, что в условиях сохраняющейся довольно высокой инфляции сейчас лучше сделать паузу в изменении ставки. Поднять её для борьбы с инфляцией невозможно в условиях выраженного спада, к тому же, мы видим, что сейчас происходит с инфляцией», — сказал Дубинин.

Как считает экономист, в случае снижения ставки никаких критичных последствий для экономики не настанет.

«Дело в том, что инфляция сейчас тормозится, во-первых, фактором укрепления рубля, во-вторых, спросом населения и предприятий, которые сейчас делают паузу в инвестировании, не знают, во что вкладывать, на всякий случай пытаются накапливать ликвидность. Поэтому сейчас ограничители по спросу на инфляцию будут действовать сильно. Это не денежные, это структурные факторы. Затраты сейчас растут. Как говорит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, по импорту сейчас мы переплачиваем, по экспорту недополучаем. Импортное стимулирование роста цен сейчас объективно есть. Непосредственно действия Центрального банка по ставке не оказывают сейчас существенного влияния даже на изменение ценового тренда, то есть инфляции», — подчеркнул эксперт.

Инфляция в России снизилась с 17,8% в апреле до 14,1% к 5 сентября, а по итогам года может составить 12%, заявил в понедельник, 12 сентября, президент России Владимир Путин.

