Москва направила на поддержку бизнеса во время пандемии 85 млрд рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал сегодня, 7 августа, что за время ограничительных мер в столице была оказана поддержка бизнеса на общую сумму в 85 млрд рублей.

По его мнению помощь помогла малому и среднему бизнесу выжить в этот сложный период и восстановить рабочие процессы по мере отмены ограничений. При этом оборот МСП столицы на прошлой неделе составил порядка 95% от мартовских значений, когда ограничительные меры по COVID-19 только были введены.

Он также отметил, что на 776 тыс небольших предприятий трудится 2,7 млн человек, именно они формируют 20% столичного бюджета.