Собянин временно отменил кадастровую оценку недвижимости из-за COVID-19
Правительство Москвы отказалось от проведения кадастровой оценки жилой и коммерческой недвижимости в 2020 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте. Градоначальник подчеркнул, что для расчета размеров налога на недвижимость по-прежнему будет применяться кадастровая стоимость 2018 года.
По словам столичного мэра, очевидно, что кадастровая оценка на 1 января текущего года не имеет ничего общего с реальной ситуацией на «постковидном» рынке недвижимости.
Градоначальник добавил, что по расчетам, для владельцев обычных квартир и дачных домов экономия по налогу на имущество составит от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. Бизнес сэкономит более серьёзные суммы – от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей.
Кстати, ранее НСН писала, что в России хотят определить срок службы жилых домов. Союз потребителей обратился в Минстрой с инициативой создать новый ГОСТ для строительной отрасли, где будет определён метод оценки сроков службы домов. Стандарт следует сделать обязательным для применения на этапах экспертизы и утверждения проекта, а также приёмки домов. Информация о сроке службы должна стать доступной для покупателей квартир. Об этом говорится в письме председателя союза Петра Шелища в министерство.
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