Собянин временно отменил кадастровую оценку недвижимости из-за COVID-19

Правительство Москвы отказалось от проведения кадастровой оценки жилой и коммерческой недвижимости в 2020 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте. Градоначальник подчеркнул, что для расчета размеров налога на недвижимость по-прежнему будет применяться кадастровая стоимость 2018 года.

По словам столичного мэра, очевидно, что кадастровая оценка на 1 января текущего года не имеет ничего общего с реальной ситуацией на «постковидном» рынке недвижимости.

Градоначальник добавил, что по расчетам, для владельцев обычных квартир и дачных домов экономия по налогу на имущество составит от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. Бизнес сэкономит более серьёзные суммы – от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей.