Власти Москвы опровергли утечку данных избирателей в даркнет

В департаменте информационных технологий российской столицы не подтвердили информацию о якобы утечке сведений из информационных систем правительства Москвы в текущем году. «С начала 2020 года утечек данных не происходило», — заявили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Там подчеркнули, что все системы такого рода имеют защиту согласно нормативным правовым актам, а также обладают аттестатом соответствия необходимым требованиям по безопасности информации.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что на тематических форумах «Скрытой сети» появились в продаже свыше 1 миллиона номеров и серий паспортов избирателей. Продавцы просят по 1-1,5 доллара за строку.