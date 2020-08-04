Власти Москвы опровергли утечку данных избирателей в даркнет
В департаменте информационных технологий российской столицы не подтвердили информацию о якобы утечке сведений из информационных систем правительства Москвы в текущем году. «С начала 2020 года утечек данных не происходило», — заявили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Там подчеркнули, что все системы такого рода имеют защиту согласно нормативным правовым актам, а также обладают аттестатом соответствия необходимым требованиям по безопасности информации.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что на тематических форумах «Скрытой сети» появились в продаже свыше 1 миллиона номеров и серий паспортов избирателей. Продавцы просят по 1-1,5 доллара за строку.
В департаменте уточнили, что указанная база не имеет никакого отношения к списку избирателей, которые были зарегистрированы для участия в дистанционном электронном голосовании по изменениям Конституции.
В свою очередь, руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух назвал недействительными данные, вращающиеся в даркнете.
Как отмечает «Свободная пресса», политолог Аббас Галлямов считает, что история с утечкой данных демонстрирует бардак во власти.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
861 тыс.+5 159 / сут.
Умерли
14 351+144 / сут.
Выздоровели
661 тыс.+7 878 / сут.
- Заказчика преступления против Ивана Голунова не нашли
- Более 400 человек эвакуированы в Нижнем Новгороде с «ГАЗа» из-за пожара
- Власти Москвы опровергли утечку данных избирателей в даркнет
- Ученые заметили отъезд британцев в ЕС после Brexit
- Лукашенко сравнил оппозицию с «тремя несчастными девчонками»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru