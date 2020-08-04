Власти Москвы опровергли утечку данных избирателей в даркнет

В департаменте информационных технологий российской столицы не подтвердили информацию о якобы утечке сведений из информационных систем правительства Москвы в текущем году. «С начала 2020 года утечек данных не происходило», — заявили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Там подчеркнули, что все системы такого рода имеют защиту согласно нормативным правовым актам, а также обладают аттестатом соответствия необходимым требованиям по безопасности информации.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что на тематических форумах «Скрытой сети» появились в продаже свыше 1 миллиона номеров и серий паспортов избирателей. Продавцы просят по 1-1,5 доллара за строку.

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В департаменте уточнили, что указанная база не имеет никакого отношения к списку избирателей, которые были зарегистрированы для участия в дистанционном электронном голосовании по изменениям Конституции.

В свою очередь, руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух назвал недействительными данные, вращающиеся в даркнете.

Как отмечает «Свободная пресса», политолог Аббас Галлямов считает, что история с утечкой данных демонстрирует бардак во власти.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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