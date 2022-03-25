Мишустин: правительство разрабатывает меры поддержки граждан и бизнеса
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительству по поручению президента Владимира Путина предстоит запустить новые механизмы поддержки граждан и бизнеса.
Об этом председатель кабмина сообщил на встрече в пятницу с депутатами парламентской фракции ЛДПР.
Мишустин подчеркнул, что речь в первую очередь идёт о том, чтобы граждане страны смогли получить достаточные доходы.
Кроме того он отметил, что правительство работает и над тем, чтобы помочь предприятиям преодолеть непростое время, чтобы они смогли нарастить производство важных товаров и социально-значимой продукции для внутреннего рынка.
«Мы также ведем активную работу по реализации плана первоочередных действий, куда вошли около 200 инициатив, часть из которых уже сегодня реализуется», - добавил премьер.
Ранее Михаил Мишустин сообщил, что платежи россиян по ипотеке до конца февраля 2023 года останутся на том же уровне, на котором были до повышения ключевой ставки Центрального банка.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+23 280 / сут.
Умерли
367 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 540 / сут.
- Песков: Россия не будет бесплатно поставлять газ в Европу
- СМИ: Российские операторы предупредили о сбоях связи летом из-за дефицита оборудования
- В Минздраве призвали быть готовыми к новой волне COVID-19
- Песков: Прогресса по теме встречи Путина и Зеленского нет
- Россиянам разрешили использовать Facebook и Instagram в законных целях
- Лавров заявил, что никакой изоляции России нет
- Попова: Эпидемия COVID-19 в России не закончилась
- ВС РФ за сутки сбили пять украинских самолетов
- Путин поручил до конца марта представить доклад по переводу расчетов за газ на рубли
- В Турции заявили об обнаружении еще одной мины в Черном море
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru