Мишустин: правительство разрабатывает меры поддержки граждан и бизнеса

Мишустин подчеркнул, что речь в первую очередь идёт о том, чтобы граждане страны смогли получить достаточные доходы.

Кроме того он отметил, что правительство работает и над тем, чтобы помочь предприятиям преодолеть непростое время, чтобы они смогли нарастить производство важных товаров и социально-значимой продукции для внутреннего рынка.

«Мы также ведем активную работу по реализации плана первоочередных действий, куда вошли около 200 инициатив, часть из которых уже сегодня реализуется», - добавил премьер.

Ранее Михаил Мишустин сообщил, что платежи россиян по ипотеке до конца февраля 2023 года останутся на том же уровне, на котором были до повышения ключевой ставки Центрального банка.

