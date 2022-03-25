Мишустин: правительство разрабатывает меры поддержки граждан и бизнеса

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительству по поручению президента Владимира Путина предстоит запустить новые механизмы поддержки граждан и бизнеса.

Об этом председатель кабмина сообщил на встрече в пятницу с депутатами парламентской фракции ЛДПР.

Мишустин назвал обеспечение продовольственной безопасности главной задачей

Мишустин подчеркнул, что речь в первую очередь идёт о том, чтобы граждане страны смогли получить достаточные доходы.

Кроме того он отметил, что правительство работает и над тем, чтобы помочь предприятиям преодолеть непростое время, чтобы они смогли нарастить производство важных товаров и социально-значимой продукции для внутреннего рынка.

«Мы также ведем активную работу по реализации плана первоочередных действий, куда вошли около 200 инициатив, часть из которых уже сегодня реализуется», - добавил премьер.

Ранее Михаил Мишустин сообщил, что платежи россиян по ипотеке до конца февраля 2023 года останутся на том же уровне, на котором были до повышения ключевой ставки Центрального банка.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Сайт правительства РФ / government.ru
ТЕГИ:ГосподдержкаБизнесНаселениеМихаил Мишустин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры