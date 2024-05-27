Минсельхоз рассмотрит возможность поставок яблок из других стран

Минсельхоз России рассмотрит возможность поставок яблок из других стран, так как из-за заморозков свой урожай снизится, заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут в беседе с Telegram-каналом Shot.

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В ведомстве заверили, что сделают все возможное для удержания цен на яблоки.

Однако, по словам главы Минсельхоза, Россия с легкостью произведет достаточное количество зерновых.

Ранее глава Ягодного союза Ирина Козий в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявила, что больше всего от майских заморозков на юге России пострадала смородина, малина, земляника садовая и ежевика.

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ФОТО: РИА Новости
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