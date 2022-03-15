Компания Michelin объявила о приостановке производства шин в России

Также в Michelin заявили о приостановке экспорта своей продукции в РФ. Причины такого решения не уточняются.

В заявлении отмечается, что компания «остается полностью мобилизованной и будет продолжать адаптировать свои решения по мере развития ситуации».

«В этом очень сложном и неопределенном контексте приоритетом Michelin является поддержка всех своих сотрудников, пострадавших от этого кризиса, в том числе сотрудников Michelin в России», - добавили в пресс-службе.

Ранее концерн Bridgestone объявил, что приостановит производство автомобильных шин на территории России, поставки в страну и будущие инвестиции.

