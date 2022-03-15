Компания Michelin объявила о приостановке производства шин в России
Французский производитель шин Michelin объявил о приостановке производства в России, сообщает пресс-служба компании.
Также в Michelin заявили о приостановке экспорта своей продукции в РФ. Причины такого решения не уточняются.
В заявлении отмечается, что компания «остается полностью мобилизованной и будет продолжать адаптировать свои решения по мере развития ситуации».
«В этом очень сложном и неопределенном контексте приоритетом Michelin является поддержка всех своих сотрудников, пострадавших от этого кризиса, в том числе сотрудников Michelin в России», - добавили в пресс-службе.
Ранее концерн Bridgestone объявил, что приостановит производство автомобильных шин на территории России, поставки в страну и будущие инвестиции.
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