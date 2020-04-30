Кабмин разработает экстренные меры поддержки экономики РФ

Ранее НСН писала, что премьер-министр Михаил Мишустин объявил о подготовке третьего пакета мер поддержки отечественной экономики. Министерство экономического развития должно проработать все предложения на этот счёт до 30 апреля.

Главная цель третьего пакета - это восстановление нормального ритма работы экономики после снятия ограничений, которые были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В свою очередь, экономист Сергей Хестанов в беседе с НСН рассказал, куда, по его мнению, было бы правильнее всего направить новые меры поддержки экономики.

