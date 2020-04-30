Кабмин разработает экстренные меры поддержки экономики РФ

Правительство России подготовит пакет экстренных мер поддержки экономики. Как пишет РИА Новости, кабмин разработает его по поручению Владимира Путина. Глава государства подчеркнул, что меры должны вступить в силу в самое ближайшее время.

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Ранее НСН писала, что премьер-министр Михаил Мишустин объявил о подготовке третьего пакета мер поддержки отечественной экономики. Министерство экономического развития должно проработать все предложения на этот счёт до 30 апреля.

Главная цель третьего пакета - это восстановление нормального ритма работы экономики после снятия ограничений, которые были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В свою очередь, экономист Сергей Хестанов в беседе с НСН рассказал, куда, по его мнению, было бы правильнее всего направить новые меры поддержки экономики.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Астафьев
ТЕГИ:ЭкономикаКоронавирусМихаил Мишустин
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