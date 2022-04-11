Глава МИД Испании: ЕС обсудит возможность нефтяного эмбарго в отношении России

Главы МИД Европейского союза обсудят в понедельник возможность введения санкций в отношении нефтяного сектора России. Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

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«Мы проанализируем военную ситуацию и то, как мы можем поддержать армию и правительство Украины, чтобы и дальше существовала свободная Украина», - приводит ТАСС слова Альбареса.

Он также обратил внимание на необходимость не дестабилизировать государства, энергетическая структура которых «традиционно была тесно связана с Россией».

Ранее бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что пятый пакет санкций Евросоюза будет чувствительным для России, в то время как европейцам грозит лишь инфляция.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:НефтьИспания
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