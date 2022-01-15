Газовые споры с Польшей. В России нашли способ ответить

Согласно контракту от 25 сентября 1996 года, Россия поставляет в Польшу около 10 млрд кубометров газа в год, соглашение действует до 2022 года и не будет продлено. В 2015 году PGNiG начала арбитражное разбирательство против «Газпрома» и «Газпром экспорта», потребовав пересмотреть цену на топливо. По решению суда российская сторона должна вернуть польской компании $1,5 млрд переплаты за газ. Апелляцию «Газпрома» рассмотрят 11 февраля.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Польша всё равно будет приобретать российский газ, поскольку альтернативы ему нет.

«Польша часть газа покупает в Германии, но в реальности это просто российский газ, который приходит по "Северному потоку-1", там образуются излишки, поляки их скупают и оставляют тем клиентам, которые должны были получить газ по трубопроводу "Ямал-Европа", а сами аналогичный объем отбирают на польско-белорусской границе. Но в документах это немецкий газ. Как ни крути, газ российского происхождения они будут покупать…У "Газпрома" есть опция подписать контракт, согласно которому цены привязаны к ценам нефти. Для сравнения, сейчас 800 долларов на спотовых рынках, и "Газпром" по нефтяным контрактам продает примерно за 300-350», - полагает эксперт.