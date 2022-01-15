Газовые споры с Польшей. В России нашли способ ответить
«Газпром» решил «ретроспективно» повысить цены для Польши по старому контракту. Есть шанс или нет, рассуждает аналитик рынка.
Компании «Газпром» и «Газпром экспорт» обратились в международный арбитраж для пересмотра стоимости топлива, предусмотренной контрактом с польской компанией PGniG. Об этом сообщает пресс-служба «Газпром экспорта».
Отмечается, что российские компании инициировали обращение «в отношении ретроспективного пересмотра ценовых условий контракта купли-продажи газа с польской компанией АО "ПГНиГ" от 1996 года». «Газпром» требует увеличить цену поставок газа в Польшу, при этом PGNiG считает требование необоснованным и в октябре подала заявку на снижение цены на топливо по контракту с российским холдингом.
Согласно контракту от 25 сентября 1996 года, Россия поставляет в Польшу около 10 млрд кубометров газа в год, соглашение действует до 2022 года и не будет продлено. В 2015 году PGNiG начала арбитражное разбирательство против «Газпрома» и «Газпром экспорта», потребовав пересмотреть цену на топливо. По решению суда российская сторона должна вернуть польской компании $1,5 млрд переплаты за газ. Апелляцию «Газпрома» рассмотрят 11 февраля.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Польша всё равно будет приобретать российский газ, поскольку альтернативы ему нет.
«Польша часть газа покупает в Германии, но в реальности это просто российский газ, который приходит по "Северному потоку-1", там образуются излишки, поляки их скупают и оставляют тем клиентам, которые должны были получить газ по трубопроводу "Ямал-Европа", а сами аналогичный объем отбирают на польско-белорусской границе. Но в документах это немецкий газ. Как ни крути, газ российского происхождения они будут покупать…У "Газпрома" есть опция подписать контракт, согласно которому цены привязаны к ценам нефти. Для сравнения, сейчас 800 долларов на спотовых рынках, и "Газпром" по нефтяным контрактам продает примерно за 300-350», - полагает эксперт.
Он также считает, что Польша не сможет сорвать сертификацию «Северного потока-2».
«Я думаю, что в этом плане Польша особого влияния не окажет. Сейчас Польшу допустили к процессу сертификации, но немецкий регулятор сразу сказал, что мы вас допускаем, по сути, как наблюдателя, то есть вы не имеете права голоса и никакого влияния оказывать не будете. Мы, вроде бы, должны вас допускать, вот допускаем, сидите и смотрите, как это все будет происходить. Так что риска в срыве сертификации со стороны Польши нет», - уверен Юшков.
21 декабря цены на газ в Европе достигли рекордных $2200 за 1 тысячу куб. м., однако уже через два дня опустились до $1600 на фоне заявлений президента РФ. При этом «Газпром» уже девятый день не бронирует дополнительные мощности по газопроводу «Ямал-Европа» для транзита газа через Польшу. По словам представителей компании, допмощности не требуются, так как основные покупатели заключили долгосрочные контракты, в соответствии с которым газ поставляется в оговоренном объеме.
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