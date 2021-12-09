В Польше настаивают на скорейшем запуске разбирательства против «Газпрома»

Для немедленного запуска антимонопольного разбирательства против «Газпрома» Еврокомиссия располагает достаточными аргументами и должна немедленно это сделать. Об этом сообщила министр климата Польши Анна Москва в эфире Польского радио.

Министр климата отметила, что будет встречаться с еврокомиссаром и «отстаивать этот постулат». По ее словам, антимонопольное расследование ЕК против «Газпрома» может повлечь наказание и требование проверки договоров со странами.