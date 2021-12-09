В Польше настаивают на скорейшем запуске разбирательства против «Газпрома»
Для немедленного запуска антимонопольного разбирательства против «Газпрома» Еврокомиссия располагает достаточными аргументами и должна немедленно это сделать. Об этом сообщила министр климата Польши Анна Москва в эфире Польского радио.
Министр климата отметила, что будет встречаться с еврокомиссаром и «отстаивать этот постулат». По ее словам, антимонопольное расследование ЕК против «Газпрома» может повлечь наказание и требование проверки договоров со странами.
Ранее в ноябре о манипуляциях России на европейском рынке топлива заявлял депутат Европарламента от Польши Косма Злотовский. По его словам, «Газпром» контролирует подземные хранилища газа в пяти странах Евросоюза через дочернее предприятие, пишут «Известия».
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