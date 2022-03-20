Франция заморозила активы ЦБ РФ на сумму €22 млрд

«Мы заморозили активы ЦБ РФ на сумму €22 млрд. Также мы заморозили средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму €150 млн», — передает ТАСС его слова.

Также французские власти заморозили недвижимость на общую стоимость «полмиллиарда евро», которая принадлежит примерно 30 россиянам, пишет Газета.ru.

Ранее министр экономик и финансов Франции Брюно Ле Мэр предупредил, что Европейский союз намерен вести против России тотальную экономическую и финансовую войну. Париж пригрозил арестами имущества граждан РФ во Франции, которые могут быть близки к российской власти.

