В ЕС пригрозили РФ тотальной экономической и финансовой войной

Европейский союз намерен вести против России тотальную экономическую и финансовую войну, предупредил министр экономик и финансов Франции Брюно Ле Мэр. Он подчеркнул, что народу Российской Федерации придётся понести расплату.

После начала Россией спецоперации на Украине целый ряд стран объявил о введении новых санкций против Москвы. Так, ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центробанка. Под ограничения попали несколько ведущих финансовых организаций, в частности, Сбербанк и ВТБ.

Для некоторых государственных компаний затруднены возможности привлечения капитала из-за границы. Германия прервала процедуру сертификации газопровода «Северный поток — 2». Также ЕС закрыл воздушное пространство для российских самолётов.

США и ЕС также объявили о готовности отключения от SWIFT (международной банковской системы передачи информации и переводов) некоторых банков РФ. В свою очередь Париж грозит арестами имущества граждан РФ во Франции, которые могут быть близки к российской власти.

