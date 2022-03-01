В ЕС пригрозили РФ тотальной экономической и финансовой войной
Европейский союз намерен вести против России тотальную экономическую и финансовую войну, предупредил министр экономик и финансов Франции Брюно Ле Мэр. Он подчеркнул, что народу Российской Федерации придётся понести расплату.
После начала Россией спецоперации на Украине целый ряд стран объявил о введении новых санкций против Москвы. Так, ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центробанка. Под ограничения попали несколько ведущих финансовых организаций, в частности, Сбербанк и ВТБ.
Для некоторых государственных компаний затруднены возможности привлечения капитала из-за границы. Германия прервала процедуру сертификации газопровода «Северный поток — 2». Также ЕС закрыл воздушное пространство для российских самолётов.
США и ЕС также объявили о готовности отключения от SWIFT (международной банковской системы передачи информации и переводов) некоторых банков РФ. В свою очередь Париж грозит арестами имущества граждан РФ во Франции, которые могут быть близки к российской власти.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,5 млн+97 333 / сут.
Умерли
352 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
13,7 млн+173 тыс. / сут.
- Nemiroff аннулировал лицензию на производство своей продукции в РФ
- Заболеваемость COVID-19 снижается в 75 регионах России
- Белоруссия привела в готовность средства ПВО
- Yonhap: Южная Корея собирается ограничить транзакции с некоторыми банками России
- Мюнхенский филармонический оркестр уволил дирижёра Гергиева
- Пушилин: Задача на сегодня - взять в кольцо Мариуполь
- Правительство предоставит банкам ликвидность на 590 млрд рублей
- Британия ввела санкции против Сбербанка
- Трех горняков спасли спустя 4 дня после обвала на шахте в Ростовской области
- В Рязани произошел пожар на нефтеперерабатывающем предприятии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru