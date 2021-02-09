МВФ порекомендовал Центробанку уменьшить ключевую ставку до 3,75%

Международный валютный фонд (МВФ) порекомендовал Банку России снизить ключевую ставку на 0,5 пунктов до уровня 3,75%, сообщается в докладе по итогам консультаций Исполнительного совета МВФ с российскими властями.

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Отмечается, что Центробанку необходимо в ближайшие месяцы уменьшить ставки, чтобы избежать снижения инфляции в 2021 году ниже целевого уровня. В МВФ предполагают, что уменьшение ключевой ставки «сохранит пространство для реагирования на будущие шоки».

Кроме того, эксперты фонда ожидают снижения инфляции в РФ к концу текущего года до 3,5%. По мнению МВФ, нынешний уровень инфляции выше 4% удерживается ослаблением рубля, и вскоре этот эффект должен пойти на убыль.

В декабре прошлого года Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Это решение объяснили высокой неоднородностью экономических тенденций и динамики цен.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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