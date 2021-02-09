МВФ порекомендовал Центробанку уменьшить ключевую ставку до 3,75%
Международный валютный фонд (МВФ) порекомендовал Банку России снизить ключевую ставку на 0,5 пунктов до уровня 3,75%, сообщается в докладе по итогам консультаций Исполнительного совета МВФ с российскими властями.
Отмечается, что Центробанку необходимо в ближайшие месяцы уменьшить ставки, чтобы избежать снижения инфляции в 2021 году ниже целевого уровня. В МВФ предполагают, что уменьшение ключевой ставки «сохранит пространство для реагирования на будущие шоки».
Кроме того, эксперты фонда ожидают снижения инфляции в РФ к концу текущего года до 3,5%. По мнению МВФ, нынешний уровень инфляции выше 4% удерживается ослаблением рубля, и вскоре этот эффект должен пойти на убыль.
В декабре прошлого года Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Это решение объяснили высокой неоднородностью экономических тенденций и динамики цен.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+15 019 / сут.
Умерли
77 598+530 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+21 795 / сут.
- Трое медиков стали фигурантами дела о смерти Марадоны
- МВФ порекомендовал Центробанку уменьшить ключевую ставку до 3,75%
- В Верховном суде РФ судьям рекомендовали не писать о политике в соцсетях
- Пьяный водитель в Москве сбил двух девушек на пешеходном переходе
- В Совфеде поддержали бессрочные льготы сиротам для поступления в вузы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru