ЕС еще на полгода продлил санкции против России
Евросоюз продлил на шесть месяцев действие санкций против России. Теперь они будут действовать до конца января 2024 года, говорится в распространенном в Брюсселе заявлении Совета ЕС.
Речь идет о запретительных мерах против секторов экономики России. Евросоюз ввел экономические санкции в отношении России в 2014 году после присоединения Крыма. Это произошло после проведения референдума, на котором большинство жителей проголосовали за воссоединении с Россией. Евросоюз не признает Крым российской территорией, он считает республику аннексированной территорией, а действия Москвы «подрывающими суверенитет и территориальную целостность Украины».
Власти Австралии ранее сегодня ввели новые санкции против 35 российских организаций и десяти граждан РФ и Белоруссии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru