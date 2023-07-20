ЕС еще на полгода продлил санкции против России

Евросоюз продлил на шесть месяцев действие санкций против России. Теперь они будут действовать до конца января 2024 года, говорится в распространенном в Брюсселе заявлении Совета ЕС.

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Речь идет о запретительных мерах против секторов экономики России. Евросоюз ввел экономические санкции в отношении России в 2014 году после присоединения Крыма. Это произошло после проведения референдума, на котором большинство жителей проголосовали за воссоединении с Россией. Евросоюз не признает Крым российской территорией, он считает республику аннексированной территорией, а действия Москвы «подрывающими суверенитет и территориальную целостность Украины».

Власти Австралии ранее сегодня ввели новые санкции против 35 российских организаций и десяти граждан РФ и Белоруссии.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции ЕСЕвросоюз

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