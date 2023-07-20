Австралия ввела санкции против 35 российских организаций

Власти Австралии ввели новые санкции против 35 российских организаций и десяти граждан РФ и Белоруссии. Об этом заявила глава австралийского МИД Пенни Вонг.

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«Австралия ввела целевые санкции в отношении 35 организаций российского оборонного, технологического и энергетического секторов, а также десяти физических лиц», — указала Вонг.

Ограничения коснулись в том числе министров и высокопоставленных чиновников из России и высокопоставленных белорусских военных. В частности, в черный список попали уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, пишет Ura.ru.

Кроме того, санкции введены против «поставщиков технологий, электроники и обмундирования для Вооруженных сил», связанных с атомной энергетикой и сырьевыми проектами в Арктике организаций, основных предприятий оборонного сектора.

Ранее Великобритания ввела новые санкции в отношении России, ограничения коснулись в том числе министра культуры Ольги Любимовой, главы Минпросвещения Сергея Кравцова, международного детского центра «Артек», напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
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