Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Курс европейской валюты в понедельник, 21 сентября, в ходе торгов на Московской бирже вырос на 0,44% к уровню закрытия предыдущей сессии, достигнув отметки в 90,07 рубля. Таковы данные торговой площадки на 10:57 мск.

В то же время американская валюта выросла на 0,48%, до 76,11 рубля, передает RT.