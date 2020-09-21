Биржевой курс евро превысил 90 рублей
Курс европейской валюты в понедельник, 21 сентября, в ходе торгов на Московской бирже вырос на 0,44% к уровню закрытия предыдущей сессии, достигнув отметки в 90,07 рубля. Таковы данные торговой площадки на 10:57 мск.
В то же время американская валюта выросла на 0,48%, до 76,11 рубля, передает RT.
В последний раз евро поднимался выше 90 рублей 8 сентября. Доллар преодолел отметку в 76 рублей впервые с 9 сентября, сообщает телеканал «360».
Ранее научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН рассказал о двух основных причинах ослабления рубля.
Между тем экономист Денис Ракша в эфире НСН рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения обычному россиянину.
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