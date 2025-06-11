Инвестконсультант рассказал, как воспользоваться окрепшим на лето рублём
Андрей Кочетков назвал НСН три причины, по которым доллар и евро сдали позиции рублю.
Рубль останется крепким до конца лета: это хорошая возможность прикупить валюту, а с точки зрения инвестиций сейчас выгодны государственные облигации, рассказал НСН частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков.
Российская валюта укрепилась к доллару и евро в среду, 11 июня. Официальный курс, установленный Центробанком, составил 78,6 рубля за доллар (прежнее значение — 79,1) и 89,7 рубля для евро (предыдущий показатель — 90,3). Эксперт отметил, что для усиления рубля было сразу несколько причин.
«Укрепление рубля началось не вчера, а где-то с зимы на фоне сразу нескольких причин: у нас очень высокие процентные ставки по рублевым счетам и по доходности рублевых облигаций, на которые интерес в среднесрочной перспективе еще вырастет, если ЦБ продолжит снижать ключевую ставку. Второй позитивный момент — приток капитала от тех компаний, которые хотят вернуться в Россию. Это LG, Mazda, производители китайских смартфонов — у них у всех есть свой интерес к нашей стране, к восстановлению своего бизнеса здесь. Третий фактор — наш нефтяной экспорт, который остается стабильным, несмотря на все сложности. Мы также не тратим деньги на закупку иностранных товаров — импорт остается на невысоком уровне в 2025 году, поэтому рубль остается сильным», — подчеркнул он.
Кочетков также рассказал, куда лучше всего инвестировать прямо сейчас.
«В долгосрочной перспективе курс рубля изменится: таких низких значений не будет точно, они сохранятся максимум на ближайшие один-три месяца. Что будет дальше, пока неясно, но сейчас очень хорошее время для тех, кто собрался в отпуск, чтобы конвертировать рубли в доллары или евро. С точки зрения инвестиций куда интереснее вложить деньги в юани — доходность будет куда выше. Еще один хороший вариант заработать — покупать российские облигации со ставкой в 20-25% годовых, рубль никогда не будет терять так много в течение одного года, поэтому проценты точно перекроют инфляцию», — заключил он.
Ранее Кочетков в разговоре с НСН призвал россиян не продавать валюту, а хранить ее.
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