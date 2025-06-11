Рубль останется крепким до конца лета: это хорошая возможность прикупить валюту, а с точки зрения инвестиций сейчас выгодны государственные облигации, рассказал НСН частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков.

Российская валюта укрепилась к доллару и евро в среду, 11 июня. Официальный курс, установленный Центробанком, составил 78,6 рубля за доллар (прежнее значение — 79,1) и 89,7 рубля для евро (предыдущий показатель — 90,3). Эксперт отметил, что для усиления рубля было сразу несколько причин.