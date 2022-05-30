«Газпром» возобновил поставки газа в Турцию по «Голубому потоку»

Компания «Газпром» возобновила поставки газа в Турцию по трубопроводу «Голубой поток». Об этом сообщает управление информации российского концерна.

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«Комплекс плановых работ на объектах газопровода "Голубой поток" завершен. Поставки газа сегодня возобновлены», — отмечается в сообщении.

Плановые работы на трубопроводе длились с 17 по 30 мая.

Между тем вице-президент Турции Фуат Октай рассказал о планах страны начать потреблять газ, добываемый из Черного моря. Анкара рассчитывает, что использовать это топливо удастся уже в первом квартале 2023 года, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:ГазТурцияГазпром
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