Walt Disney потеряла $195 млн после ухода из России
Американская компания The Walt Disney Company объявила, что по итогам второго квартала 2022 финансового года потеряла $195 миллионов.
Как говорится в финансовом отчёте компании, причина в «обесценивании нематериального актива, связанного с каналом Disney Channel в России».
Ранее компания Disney заявила, что из-за спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине останавливает прокат своих фильмов в российских кинотеатрах. Позже американцы приняли решение полностью приостанавливает всю деятельность в России.
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