Walt Disney потеряла $195 млн после ухода из России

Американская компания The Walt Disney Company объявила, что по итогам второго квартала 2022 финансового года потеряла $195 миллионов.

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Как говорится в финансовом отчёте компании, причина в «обесценивании нематериального актива, связанного с каналом Disney Channel в России».

Ранее компания Disney заявила, что из-за спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине останавливает прокат своих фильмов в российских кинотеатрах. Позже американцы приняли решение полностью приостанавливает всю деятельность в России.

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ФОТО: flickr/Tom Simpson
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