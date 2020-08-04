Россия выходит из налогового соглашения с Кипром. Но русские деньги не вернутся

Ожидать возвращения выведенных на Кипр российских денег после денонсации соглашения о двойном налогообложении не стоит, рассказал в эфире НСН политолог Андрей Суздальцев.

"Нет, конечно!" - сказал Суздальцев на вопрос НСН, стоит ли ждать возвращения этих денег в Россию.

Денонсация соглашения о двойном налогообложении с Кипром не приведет к изменению структурирования российского бизнеса, рассказал он. Суздальцев пояснил, что у правительства РФ нет задачи перекрыть трансграничное движение капиталов. «Никто никуда не переедет, все активы бизнеса находятся в России, репрессивными мерами заставить вкладывать в российскую экономику нельзя», - сказал он, напомнив, что Кипр перестал быть надежной гаванью для российских капиталов со времен кризиса 2008-2009 годов.

По его мнению, процедура денонсации завершится осенью, так как это потребует участия парламента.

Экономист Никита Кричевский солидарен в оценке этой новости с Суздальцевым.

«С этого года наши олигархи, обладающие офшорными контролируемыми иностранными компаниями, а они расположены преимущественно на Кипре, вместо внесения в свои декларации прибыли своих кипрских компаний и уплаты с этой прибыли 13%, будут декларировать всего 5 миллионов рублей. И все. А во-вторых, в этом году и предстоящие годы дивиденды, направляемые в офшоры, будут облагаться по ставке ноль процентов. Спрашивается, зачем нашим олигархам соглашение с Кипром? Эта новость к реальной деофшоризации не имеет, к сожалению, никакого отношения», – сказал он в разговоре с НСН.

