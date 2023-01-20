Профессор Рогофф призвал власти США столкнуть россиян с «ужасающей бедностью»

Вашингтон должны сделать так, чтобы россияне столкнулись с «ужасающей бедностью». Об этом заявил профессор Гарвардского института Кеннет Рогофф, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает ТАСС.

По его словам, этого можно добиться посредством введения санкций, которые не должны быть отменены.

С ним согласились и остальные участники дискуссии, включая первого замглавы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса и министра по европейским делам Чехии Микулаша Бека.