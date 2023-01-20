Профессор Рогофф призвал власти США столкнуть россиян с «ужасающей бедностью»
Вашингтон должны сделать так, чтобы россияне столкнулись с «ужасающей бедностью». Об этом заявил профессор Гарвардского института Кеннет Рогофф, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает ТАСС.
По его словам, этого можно добиться посредством введения санкций, которые не должны быть отменены.
С ним согласились и остальные участники дискуссии, включая первого замглавы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса и министра по европейским делам Чехии Микулаша Бека.
Антироссийские санкции становится сложнее принимать с каждым новым раундом, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление главы Европейского совета Шарля Мишеля.
Ранее в Японии отметили, что российская экономика выстояла перед лицом западных санкций, одной из причин устойчивости страны стал менталитет россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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