Профессор Рогофф призвал власти США столкнуть россиян с «ужасающей бедностью»

Вашингтон должны сделать так, чтобы россияне столкнулись с «ужасающей бедностью». Об этом заявил профессор Гарвардского института Кеннет Рогофф, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает ТАСС.

По его словам, этого можно добиться посредством введения санкций, которые не должны быть отменены.

С ним согласились и остальные участники дискуссии, включая первого замглавы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса и министра по европейским делам Чехии Микулаша Бека.

Глава Еврокомиссии анонсировала десятый пакет антироссийских санкций

Антироссийские санкции становится сложнее принимать с каждым новым раундом, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление главы Европейского совета Шарля Мишеля.

Ранее в Японии отметили, что российская экономика выстояла перед лицом западных санкций, одной из причин устойчивости страны стал менталитет россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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