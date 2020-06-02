План восстановления экономики РФ разделили на три этапа
Национальный план восстановления экономики предусматривает три этапа, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин президенту Владимиру Путину.
Первый этап, по его словам, предполагает стабилизацию экономики, он продлится до конца 2020 года. Затем до второго квартала 2021 года будет длится этап восстановления, передаёт телеканал «360». Наконец, третий этап — этап роста экономики — по плану намечен до четвёртого квартала 2021 года. В конечном счёте экономика должна выйти на рост, превышающий докризисный уровень, отметил премьер-министр.
Глава государства одобрил план, уточнив, что его реализация должна начаться уже в июле.
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