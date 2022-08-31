Болгария возобновила переговоры с «Газпромом» о поставках газа
Болгария возобновила переговоры с «Газпромом» о поставках газа, сообщил министр энергетики страны Росен Христов, передают РИА Новости.
По словам министра, это чрезвычайно сложные переговоры, речь идет не только о поставках газа, но и об условиях оплаты в рамках европейских ограничений.
Христов также отметил, что София настаивает на удобных для себя условиях соглашения. Одно из условий Болгарии — возможность принять недополученный газ в первые месяцы 2023 года, используя европейскую систему оплаты.
Ситуация с газом в республике обострилась в конце апреля, когда «Газпром» приостановил поставки в страну, после отказа правительства Болгарии платить за газ в рублях по новой схеме.
Ранее сообщалось, что Болгария не будет вести переговоры с «Газпромом» о новом контракте.
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