Пушков: Болгарии надо дать возможность провести зиму без российского газа
Причин возобновлять поставки газа «недружественной» Болгарии нет, считает член Совета Федерации РФ Алексей Пушков. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.
Ранее в Минэнерго Болгарии допустили, что страна возобновит переговоры с российским «Газпромом» о поставках газа, напоминает телеканал «360».
«Полагаю, Болгарии надо дать возможность сделать то, к чему она так отчаянно стремилась, — провести зиму без российского газа. Не вполне понятно, по какой причине следует продолжать поставки газа активно "недружественному", то есть враждебному государству, тем более, что оно само от них отказалось», — написал Пушков.
Российская сторона приостановила поставки газа Болгарии с 27 апреля, напоминает «Свободная пресса». София отказалась оплачивать топливо в российских рублях.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,8 млн+23 771 / сут.
Умерли
383 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+14 552 / сут.
- В Запорожье заявили о желании провести референдум в российский единый день голосования
- Пушков: Болгарии надо дать возможность провести зиму без российского газа
- Арестович заявил о готовности баллотироваться в президенты Украины
- МЧС ДНР остановило утечку аммиака на заводе в Донецке
- В ЛНР заявили, что ВСУ сжигают оставленные на поле боя тела
- СМИ: Россия побеждает на нефтяном рынке вопреки санкциям
- В Крыму ответили на обещание Зеленского «вернуть» Крым Украине
- СМИ: Россия тайно вывезла из Сирии оружие
- Ученые обнаружили в России новый штамм COVID-19
- Дипломат РФ: В НАТО скоро начнут оправдывать применение ядерного оружия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru