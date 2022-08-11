Пушков: Болгарии надо дать возможность провести зиму без российского газа

Причин возобновлять поставки газа «недружественной» Болгарии нет, считает член Совета Федерации РФ Алексей Пушков. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

В Болгарии допустили возобновление импорта российского газа

Ранее в Минэнерго Болгарии допустили, что страна возобновит переговоры с российским «Газпромом» о поставках газа, напоминает телеканал «360».

«Полагаю, Болгарии надо дать возможность сделать то, к чему она так отчаянно стремилась, — провести зиму без российского газа. Не вполне понятно, по какой причине следует продолжать поставки газа активно "недружественному", то есть враждебному государству, тем более, что оно само от них отказалось», — написал Пушков.

Российская сторона приостановила поставки газа Болгарии с 27 апреля, напоминает «Свободная пресса». София отказалась оплачивать топливо в российских рублях.

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ФОТО: Пресс-служба сенатора
ТЕГИ:Российский ГазБолгарияАлексей Пушков
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