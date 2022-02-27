Банк России заявил о наличии всех ресурсов для обеспечения работы финсистемы
Центробанк располагает всеми ресурсами и инструментами, необходимыми для поддержки финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора. Об этом говорится в сообщении регулятора.
«Банк России будет непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях. Аукцион РЕПО "тонкой настройки" в понедельник будет проведен на безлимитной основе, с полным удовлетворением всех поступивших от банков заявок», — отметили в ЦБ.
Кроме того, регулятор намерен существенно расширить ломбардный список для максимального покрытия возможной потребности банков в текущей ликвидности.
Банк России также подчеркивает, что средства на счетах клиентов в российских финансовых организациях сохранны и доступны для получения в любой момент, а банковские сервисы продолжают работу в обычном режиме.
После признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик и начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад ввел против РФ ряд санкций, в том числе «блокирующие» ограничения в отношении Совкомбанка, Новикомбанка, ВТБ, Промсвязьбанка, банков «Открытие» и «Россия». При этом Сбербанку лишь ограничат использование корреспондентских счетов, пишут «Невские новости». Также США и ЕС планируют «парализовать» активы Банка России.
Как заявляла глава МИД Британии Лиз Трасс, санкции должны подорвать экономику России, однако для проявления их последствий потребуется некоторое время.
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