Банк России заявил о наличии всех ресурсов для обеспечения работы финсистемы

«Банк России будет непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях. Аукцион РЕПО "тонкой настройки" в понедельник будет проведен на безлимитной основе, с полным удовлетворением всех поступивших от банков заявок», — отметили в ЦБ.

Кроме того, регулятор намерен существенно расширить ломбардный список для максимального покрытия возможной потребности банков в текущей ликвидности.

Банк России также подчеркивает, что средства на счетах клиентов в российских финансовых организациях сохранны и доступны для получения в любой момент, а банковские сервисы продолжают работу в обычном режиме.

После признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик и начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад ввел против РФ ряд санкций, в том числе «блокирующие» ограничения в отношении Совкомбанка, Новикомбанка, ВТБ, Промсвязьбанка, банков «Открытие» и «Россия». При этом Сбербанку лишь ограничат использование корреспондентских счетов, пишут «Невские новости». Также США и ЕС планируют «парализовать» активы Банка России.

Как заявляла глава МИД Британии Лиз Трасс, санкции должны подорвать экономику России, однако для проявления их последствий потребуется некоторое время.

